Бета-тестирование начнётся в конце этого года, ОС будет доступна сначала на флагманах.

По слухам, китайский технологический гигант Xiaomi планирует выпустить новую версию своей операционной системы HyperOS 2.0 в первом квартале 2025 года. Информация об этом появилась в китайской социальной сети Weibo. Согласно источнику, бета-тестирование HyperOS 2.0 начнётся уже в конце этого года.

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Хотя HyperOS 2.0 официально еще не анонсирована, журналисты из Gizmochina сообщили, что Xiaomi начала тестирование новой версии своей операционной системы в начале июля. На данный момент неясно, когда именно компания планирует представить ОС и какие модели смартфонов будут ее поддерживать. Предполагается, что сначала HyperOS 2.0 станет доступной на новых флагманах китайского бренда, а позже появится и на других устройствах.

Официального подтверждения от компании пока не поступало.