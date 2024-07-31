Компания Xiaomi у себя на родине представила новые умные часы

В Китае состоялся анонс смарт-часов Xiaomi Watch S4 Sport на основе чипа Unisoc W117. Он создан на скромном техпроцессе 22 нм, обеспечивая работу eSIM и справляясь с лёгкой операционной системой RTOS.

Это часы для энтузиастов физической активности и спорта. Они обладают круглым циферблатом, корпусом из титана и сапфировым стеклом для повышения долговечности. Предлагаются чёрные и оранжевый цветовые варианты.

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Эти часы умеют отслеживать различные показатели физической активности, поддерживают навигацию по выбранному маршруту и связь без использования смартфона. Стоимость часов в Китае составляет 1999 юаней, что позволяет рассчитывать на неплохой уровень продаж среди любителей сильных и функциональных носимых устройств, которые ведут активный образ жизни.