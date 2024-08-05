Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Lenovo может представить новую портативную игровую консоль Legion Go
Новый Legion Go получит семидюймовый экран и два вентилятора

Судя по информации с сайта компании Lenovo, она может работать над новым вариантом портативной игровой консоли Legion Go. Нынешняя модель воспользовалась интересом к процессорам AMD APU Ryzen Z1 и стала значительным конкурентом для предложений вроде Asus ROG Ally X. Китайский производитель утверждал, что собирается в будущем выпускать новые модели, как можно более компактные и лёгкие.

реклама

Возможно, сейчас ведётся работа над урезанным вариантом первоначальной модели. Здесь может быть экран с диагональю 7 или 8 дюймов, тогда как сейчас диагональ составляет 8,8 дюйма. Также будет порт HDMI и система охлаждения с двумя вентиляторами, чем не может похвастаться нынешняя модель.

Сейчас в продажах портативных игровых консолей наблюдается некоторый спад, поскольку покупатели могут ждать моделей нового поколения. Они должны выпускаться на новых поколениях процессоров, как сделала MSI с чипом Intel Lunar Lake в устройстве Claw. Также должны найти применение чипы AMD Strix Point, повысив конкурентоспособность рынка.

#lenovo
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Lenovo выпустила гибридный Windows/Android-планшет, объединяющий процессоры Intel и Qualcomm
Lenovo выпускает гибрид Android-планшета и Windows-ноутбука с двумя процессорами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
17
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2
NYT: В Иране начали массово задерживать сотрудников разведки из-за ликвидации главы ХАМАС в Тегеране
1
РЖД создаст свои судоходные компании для перераспределения грузоперевозок с авто и ж/д транспорта
1
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
16
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
11
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
66
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
18:26
Осознал свою вину. Меру. Степень. Глубину. Ну на войне уже был, значит.🤣
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову просят смягчить наказание как участнику СВО
Сергей Анатолич
18:23
Хорошо бы. Достали эти пердуны, без глушаков ездят. Аж стёкла трясутся.
Российских водителей начнут штрафовать за излишний уровень шума, издаваемый транспортным средством
Валерий Агапов
18:20
А ещё можно ожидать "что оклеветали" , "происки империализма" " и т.п. Всё с ними будет нормально.
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову просят смягчить наказание как участнику СВО
Сергей Анатолич
18:19
Paccтpeливaть их надо, сволочей!😡
В Минобороны России продолжаются масштабные «чистки»
извращелло
18:18
Это если видеокарту получше, но тогда лучше R5 5500 уже брать.В 2667в4 нет никакого смысла абсолютно, есть мощнее и дешевле. Хотя у меня самого 2667в4 ))
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
Алексей Дрёмин
18:14
Там fsr 3.1 так то завезли для амд, получше dlss будет
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Алексей Дрёмин
18:12
Всегда эту дичь выключаю, от нее только хуже становится
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Сергей Анатолич
18:12
Я всегда говорил, что сначала создайте своё, а потом закрывайте чужое. На Youtube смотрю музыку, про природу и всякие стримы, на Rutube ничего подобного нет. А те кто смотрит всякие антироссийские кан...
Могут ли США заблокировать Android с iOS в РФ, и как поживают российские операционные системы
Валерий Агапов
18:10
Всё это ворьё обвешано орденами и медалями и все в почёте и в доступе к "верхам". Если такое в Армии во время военных действий, то что не в армии. И при этом будем продолжать хаять советскую власть?
В Минобороны России продолжаются масштабные «чистки»
N1ghtwish
18:09
Он бесполезен, если нет упора в GPU, а про игроки играют на минималках в 1024x768, в таких условиях GPU не будет грузится на 100%. Проще говоря, рефлекс решает проблему высокого инпут лага, только при...
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем