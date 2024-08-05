Новый Legion Go получит семидюймовый экран и два вентилятора

Судя по информации с сайта компании Lenovo, она может работать над новым вариантом портативной игровой консоли Legion Go. Нынешняя модель воспользовалась интересом к процессорам AMD APU Ryzen Z1 и стала значительным конкурентом для предложений вроде Asus ROG Ally X. Китайский производитель утверждал, что собирается в будущем выпускать новые модели, как можно более компактные и лёгкие.

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Возможно, сейчас ведётся работа над урезанным вариантом первоначальной модели. Здесь может быть экран с диагональю 7 или 8 дюймов, тогда как сейчас диагональ составляет 8,8 дюйма. Также будет порт HDMI и система охлаждения с двумя вентиляторами, чем не может похвастаться нынешняя модель.

Сейчас в продажах портативных игровых консолей наблюдается некоторый спад, поскольку покупатели могут ждать моделей нового поколения. Они должны выпускаться на новых поколениях процессоров, как сделала MSI с чипом Intel Lunar Lake в устройстве Claw. Также должны найти применение чипы AMD Strix Point, повысив конкурентоспособность рынка.