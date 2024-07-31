Новая модель собрала в себе классический дизайн и современную производительность.

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Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad T14s Gen 6, ставший первой моделью в линейке, работающей на ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite. Устройство сохранило узнаваемый дизайн серии ThinkPad, но получило современную начинку.



Новинка оснащена 12-ядерным процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Дисплей ноутбука - 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 60 Гц.



Несмотря на переход на ARM-архитектуру, внешне T14s Gen 6 почти не отличается от предыдущих моделей на Intel. Ноутбук сохранил характерный для ThinkPad корпус из магниевого сплава и углеродного волокна, а также фирменную клавиатуру и тачпад.



Компания Lenovo не стала радикально менять дизайн или габариты устройства, сделав ставку на проверенную временем формулу ThinkPad в сочетании с новой производительной платформой.