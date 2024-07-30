Низкобюджетная платформа для электромобилей Ford может стать ключом к возрождению моделей Fiesta и Focus во времена электрических автомобилей

Компания Ford в этом году рассказала о создании подразделения под названием «Skunkworks». Здесь ведётся работа над бюджетной платформой электромобилей, чтобы к 2026 году начать конкурировать с китайскими производителями. Сначала эта платформа будет применяться для электромобилей для США, которые в иерархии компании располагаются ниже Mustang Mach-E, европейского Explorer EV и недавно представленного Capri. Дальше она войдёт в состав моделей по всему миру.

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Со времён прекращения выпуска модели Fiesta для большинства мировых рынков самым компактным предложением Ford является кроссовер Puma. Его цена в Великобритании составляет $33150, поэтому данное предложение не относится к категории бюджетных.

Представители Ford не уточняют, какие модели будут основаны на новой платформе. Скорее всего, будет представлен кроссовер классом ниже моделей Escape и Mustang Mach-E, размером с Puma. Нынешний вариант Puma дебютировал в 2019 году, а новая платформа будет готова к 2027 году.

В США компактные автомобили не пользуются спросом, в отличие от Европы. Именно на европейских покупателей Ford и сделает ставку. Американские автопроизводители считают, что популярность электромобилей будет основана как раз на небольших моделях. Покупка недорогого электромобиля будет означать, что их владельцы постараются сэкономить и на топливе, для чего компактные модели подходят наилучшим образом.

Будущие электромобили Ford получат нетрадиционный дизайн. В качестве примера можно назвать новый Capri. Главой подразделения «Skunkworks» является бывший инженер Tesla Алан Кларк, занимавшийся созданием Model 3 и других моделей.

Новая платформа может применять литий-железо-фосфатные батареи по причине их долговечности и доступности. Экономия в пересчёте на киловатт-час здесь может достигать $20-$30. В батареях на 100 кВт*ч это означает внушительную экономию. При частых зарядках такая батарея будет более долговечной, выдерживая примерно в 5 раз больше циклов. Сбудутся ли эти прогнозы, станет известно к 2026 году.