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Низкий спрос на электромобили заставил Ford перейти на грузовики
Ford собирается выпускается электрические тяжёлые грузовики

Автопроизводитель Ford вносит значительные изменения в модельный ряд своих будущих автомобилей. В Канаде он собирается расширить производство грузовиков Super Duty. В них планируется использовать так называемую «многоэнергетическую технологию», что означает тот или иной вид электрификации. Этой новости порадуются сотрудники завода Oakville Assembly Plant, где раньше собирались выпускать исключительно электромобили. Низкий спрос на них мог привести к увольнениям или полному закрытию предприятия.

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Таким образом, можно сделать вывод, что новый Super Duty будет применять гибридные или подключаемые гибридные двигатели.

Сначала Ford собиралась выпускать в Канаде легковые электромобили, вроде кроссоверов. Теперь со следующего года там начнут производить грузовики в количестве около 100000 экземпляров за год. На расширение производства Super Duty планируется потратить $3 млрд, обеспечив 1800 рабочих мест. Также 150 рабочих мест будут созданы на заводе Windsor Engine Complex для создания двигателей V8 для Super Duty.

Ford на рынке электромобилей является второй компанией после Tesla. Однако падение спроса заставило менять планы даже её. В апреле компания рассказала, что каждый проданный электромобиль приносит ей убытки в $130000. Компенсировать эти потери помогает неплохой спрос на грузовики и гибриды производства Ford. Во втором квартале было продано 199463 грузовика серии F против 23957 электромобилей. Полностью от электромобилей Ford отказываться не собирается и планирует представить модель по цене менее $30000.

#электромобили #ford
Источник: carbuzz.com
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