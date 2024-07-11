Новый Ford Capri будет стильным и практичным

Когда-то автомобиль Ford Capri многими считался настоящей иконой, будучи доступным для широкого круга покупателей. К сожалению, после возрождения этого имени прежний спортивный шарм остался в прошлом. Под капотом этой модели Volkswagen ID.5, а также это электрический кроссовер.

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Автомобиль получил задний привод с мощностью 284 л.с., аккумулятор 77 кВт*ч и запас хода 627 км, а также разгон до 100 км/ч за 6,4 с. Стоимость этого предложения составляет $61700. Будет выпущен более дешёвый вариант по цене $54000 с мощностью 168 л.с. и аккумулятором 52 кВт*ч.

Есть и полноприводная модель 79 кВт*ч и 336 л.с. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с и обладает запасом хода 592 км, продаваясь по цене $67000. От 10% до 80% самый большой аккумулятор заряжается за 26 минут. Размер колёс в зависимости от комплектации равен 19, 20 и 21 дюйм. Максимальная скорость во всех случаях достигает 290 км/ч.

Автомобиль оснащён матричными LED-фарами, беспроводным задним люком, акустической системой Bang & Olufsen, экраном развлекательной системы с диагональю 14,6 дюйма. Есть также экран для водителя размером 5 дюймов, подогрев передних сидений и рулевого колеса, беспроводная интеграция со смартфонами. Объём багажника достигает 0,626 м³ с установленными сиденьями и 1,51 м³, когда они опущены.

Имеются вход и запуск без ключа, датчики дождя и беспроводное зарядное устройство для смартфона. В большинстве стран будет предлагаться панорамная стеклянная крыша.