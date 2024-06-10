Электромобиль Ford Capri анонсируют 10 июля

Автопроизводитель Ford объявил о производстве на заводе в Кёльне нового автомобиля Ford Capri. Это будет электромобиль и внедорожник.

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Недавно этот же завод начал производить электромобиль Explorer, отличающийся от версии для США. Здесь выпускаются автомобили для европейского рынка. Capri будет основан на той же платформе, что и Explorer.

Название Capri для будущего электрического внедорожника-купе официально объявлено ещё не было. Если оно подтвердится, это будет второе купе, которое Ford возродила в виде внедорожника. Первым в 2019 году стала модель Puma.

Capri и электрический Explorer производятся на платформе Volkswagen MEB. В США этот вариант продаваться не будет. Зато там есть Volkswagen ID.4 на этой же платформе, а за пределами США предлагается версия ID.5.



