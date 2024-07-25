Xiaomi 14T Pro появился в бенчмарке с 12 ГБ памяти

В сентябре прошлого года был представлен смартфон Xiaomi 13T, а теперь ему готовят замену. Xiaomi 14T уже успел пройти сертификацию NBTC и IMEI, а также был замечен в коде HyperOS и базе данных приложения Camera FV-5. Наконец, устройство обнаружили в бенчмарке Geekbench v 4.0, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики.

Устройство фигурирует с модельным номером 2407PFN8EG, который не отличается от номеров на других платформах сертификации. Чип имеет кодовое имя rothko и обладает восемью вычислительными ядрами с частотой 3,47 ГГц и графикой Mali-G720. Это указывает на систему на чипе MediaTek Dimensity 9300 Plus. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, могут быть и другие конфигурации. Установлена система Android 14.

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Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 9369 и 26083 баллов. В этом устройстве ожидается основная камера с разрешением 50 Мп и передняя 32 Мп.

Этот аппарат может быть переименованным вариантом продающегося в Китае Redmi K70 Ultra. Это означает наличие экрана OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 4000 нит и частотой обновления 144 Гц. Здесь объём памяти достигает 16 ГБ, хранилище — 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мА•ч при поддержке зарядки мощностью 120 Вт.