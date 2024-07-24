Xiaomi Mix Flip появится на пяти рынках

Компания Xiaomi официально подтвердила намерение выпустить свой складной смартфон Mix Flip не только в Китае, но и за его пределами. Аппарат будет предлагаться в пяти странах Центральной и Восточной Европы по цене 1300 евро.

Между китайской версией и международной не ожидается отличий. Будет установлен складной экран OLED TCL C8+ размером 6,86 дюйма с разрешением 2912 x 1224 пикселя. Частота обновления составит 120 Гц, будет применяться технология LTPO и максимальная яркость 3000 нит. Внешний экран также OLED TCL C8+ размером 4,01 дюйма с разрешением 1392 x 1208 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью до 2500 нит и защитой Xiaomi Dragon Crystal Glass.

реклама

Это устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем типа UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 4780 мАч при поддержке зарядки мощностью 67 Вт. Установлена система Android 14 с программным интерфейсом HyperOS 1.0.

Для селфи предлагается использовать камеру с разрешением 32 Мп. Разрешение основной камеры 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения. Также есть телеобъектив 50 Мп на сенсоре OV60A4 с двукратным зумом и оптической стабилизацией. На корпусе находится сканер отпечатков, используется система жидкостного охлаждения площадью 3500 мм². Установлены два динамика и есть чипы управления электропитанием и усиления сигнала.