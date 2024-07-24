Модель получит некоторые изменения для снижения себестоимости, и будет доступна в двух модификациях

Экстремальный электрический седан Xiaomi SU7 Ultra, который стал известен на прошлой неделе как прототип, перейдет в серийное производство. Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что реализации начнутся в первой половине следующего года. При этом модель будет несколько изменена для снижения себестоимости, сообщает Car News China.

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SU7 Ultra сохранит платформу, три электромотора и аккумулятор прототипа, однако, его кузов больше не будет полностью карбоновым, что добавит весу и скажется на динамических характеристиках. Автомобиль будет доступен в двух версиях - для дороги и трека.

Гиперкар имеет такую же трехметровую колесную базу, как и стандартный Xiaomi SU7, но, благодаря новому кузову с улучшенной аэродинамикой, он длиной на 263 мм, шириной на 101 мм и ниже на 34 мм. Габариты составляют 5260x2064x1406 мм. Три разрабатываемых Xiaomi гипермотора в сумме обеспечивают 1548 лошадиных сил, используя 900-вольтовую батарею Qilin 2.0 от CATL.

Карбоновый прототип весит 1,9 тонны и разгоняется до сотни за 1,97 секунды, предельная скорость достигает 350 километров в час. В будущем модель может претендовать на звание самого быстрого серийного электроседана, уступая лишь новому Porsche Taycan Turbo GT. Лэй Цзюнь отметил, что SU7 Ultra будет немного дороже стандартной версии, но останется доступным — например, топовый SU7 Max стоит 300 тысяч юаней или же 41,2 тысячи долларов.