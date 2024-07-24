Автомобили Porsche чаще покупают с двигателями внутреннего сгорания, чем электрические

Немецкий автопроизводитель Porsche вынужден был признать, что переход на электромобили займёт больше времени, чем предполагалось ранее. Изначально компания была уверена, что к 2030 году 80% её продаж будут приходиться на полностью электрические автомобили. Теперь от этого уровня отказались.

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Выпустив электромобили Macan Electric и Taycan, Porsche надеялась увеличить их продажи, но спрос на её модели и модели других производителей падает. В результате у этих производителей уже не так много энтузиазма в плане электромобилей, как было пять лет назад.

Спрос на электромобили Porsche в Китае неплохой, но продажи в Европе сокращаются, а в США остаются средними. Продажи Taycan в США сейчас хуже, чем были в прошлом году. В 2024 году Porsche выпустила 2054 экземпляра электрического седана. В прошлом году за тот же период было продано 6720 автомобилей модели 911 и 12004 Macan. На последнюю модель всё ещё возлагаются надежды благодаря более доступной цене и интересу к кроссоверам.

Porsche полагает, что продажа 80% электромобилей к 2030 году всё ещё является достижимой задачей, но многое зависит от спроса со стороны покупателей. В настоящее время двойная стратегия выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей важна как никогда. То же мнение разделяют и многие другие автопроизводители.

Если несколько лет назад Toyota критиковали за нежелание полностью переходить на электромобили, то теперь подобные изменения происходят и у компаний, таких как Mercedes-Benz, General Motors, JLR и Hyundai. В 2027 году GM собирается представить подключаемые гибриды, при этом сделав двигатели максимально эффективными. Audi также намерена продолжать выпуск гибридов, подключаемых гибридов и электромобилей.