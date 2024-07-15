HP представила ноутбук с мощным блоком нейронных вычислений

Компания HP сначала анонсировала ноутбук под названием OmniBook X на процессоре Snapdragon X Elite. Вслед за ним представлена модель HP OmniBook Ultra 14 на чипе AMD Ryzen AI 300. Здесь производительность блока нейронных вычислений ещё выше: 55 TOPS против 45 TOPS на процессоре Qualcomm. Также имеется встроенная графика Radeon 800M. Новинка становится первым пользовательским ноутбуком производства HP на процессоре AMD с интерфейсом Thunderbolt 4.

По своему внешнему виду два ноутбука похожи между собой. Предлагается экран размером 14 дюймов с разрешением 2240 x 1400, корпуса почти не отличаются. Последний ноутбук чуть тяжелее, у него чуть более крупный аккумулятор.

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Среди разъёмов для подключения есть два USB Type-C, один USB Type-A и разъём для наушников плюс Thunderbolt 4. Разрешение веб-камеры составляет 9 Мп.

В бенчмарке MobileMark продолжительность работы устройства составила 13 часов, при воспроизведении видео — 21 час. Поддерживается стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7.

В момент начала продаж на устройстве не будет работать Copilot+, но эта поддержка появится позже в виде обновления. У производителей имеются свои собственные функции искусственного интеллекта, включая HP AI Companion.

В мае компания HP объединила все свои линейки потребительских ноутбуков, таких как Pavilion, Spectre, теперь выпуская их под названием OmniBook. Для коммерческих потребителей она предлагает ноутбуки под брендом Elite.