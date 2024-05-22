Теперь компания будет выпускать компьютеры Omni, Elite и OMEN

HP меняет схему именования своих потребительских и корпоративных ПК, чтобы подготовиться к новой эре Microsoft "ПК с искусственным интеллектом". Компания считает, что новая "структура наименований, ориентированная на будущее" упростит процесс покупки для потребителей, оптимизирует линейку продуктов и выделит бренд HP среди конкурентов.

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В рамках этой новой схемы HP отказывается от брендов Pavilion, Spectre, Dragonfly и Envy, которые представляли сегменты бюджет, просьюмер, бизнес премиум-класса и потребители премиум-класса соответственно. Вместо этого компания представляет бренд "Omni" для своих потребительских ПК, как настольных, так и портативных, в то время как ее коммерческие предложения будут продаваться под брендом "Elite".

Для игровых ПК HP сохранит бренд OMEN. В каждой категории будут представлены разные цифровые компоненты, представляющие свой сегмент. Потребительские компьютеры будут представлены нечетными номерами, включая 3, 5 и 7, в то время как бизнес-компьютеры будут иметь номера 2, 4, 6 и 8. Два верхних уровня в обоих случаях будут обозначаться X и U, причем последний является сокращенной версией "Ultra". Он будет оснащен самыми высокими техническими характеристиками и самыми инновационными функциями, представляющими лучшее, что может предложить HP.

Термин "OmniBook" первоначально использовался HP для обозначения одного из своих первых портфолио ноутбуков, и компания решила использовать его снова, поскольку в эпоху гибридных ноутбуков он приобрел новое значение. HP объяснила, что слово "Omni", означающее "все", отражает широкий ассортимент предлагаемых компанией продуктов, которые помогают пользователям беспрепятственно совмещать работу и отдых.

Помимо изменений в бренде, HP также анонсировала несколько компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта, в том числе EliteBook Ultra G1q для бизнеса и OmniBook X 14 для потребителей. Оба работают на процессоре Snapdragon X Elite, но корпоративная версия также включает расширенные функции удаленного управления и безопасности, такие как Microsoft Pluton.