AMD представила долгожданное следующее поколение своих мощных процессоров, включая чипсеты серии Ryzen 9000 для геймеров и создателей контента, а также передовые чипсеты серии Ryzen AI 300 с возможностями искусственного интеллекта. Новые процессоры построены на архитектуре Zen 5 и способны обеспечить значительный прирост производительности в самых разнообразных приложениях.

Индустрия компьютерных технологий находится на пороге нового этапа развития, и в центре этого прогресса стоит AMD – компания, известная своими инновационными процессорными решениями. На ежегодной выставке Computex 2024 AMD представила миру свои последние разработки, которые, без сомнения, произведут настоящую революцию в мире вычислений.

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Главным событием стала презентация процессоров нового поколения – серий Ryzen AI 300 и Ryzen 9000. Эти чипсеты, построенные на передовой архитектуре Zen 5, призваны удовлетворить самые высокие требования пользователей к производительности.

Серия Ryzen AI 300 включает в себя два примечательных процессора – Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365. Ключевой особенностью этих чипсетов является встроенный нейронный процессор (NPU), способный выполнять до 50 трлн операций в секунду. Это откроет новые возможности для работы с ИИ-приложениями на настольных ПК.

Процессоры серии Ryzen 9000, в свою очередь, ориентированы на геймеров и создателей контента. Флагманская модель Ryzen 9 9950X поразила своими характеристиками – 16 высокопроизводительных ядер, 32 потока и впечатляющая тактовая частота до 5,7 ГГц. AMD уверяет, что эти чипсеты обеспечат исключительную производительность в играх ААА-класса и ускорят рендеринг, анимацию и визуализацию.

Обе линейки процессоров будут доступны уже в июле этого года. Ожидается, что они станут ключевыми компонентами для новых ПК Copilot+, представленных на ближайшем мероприятии Microsoft Surface. Первыми новинки получат ноутбуки Asus Vivobook S 15 и HP OmniBook.