Asus ExpertBook P5 предлагает экран 2.5K 144 Гц и элегантный внешний вид

Компания Asus анонсировала выпуск во втором полугодии ноутбука ExpertBook P5 на процессорах последнего поколения Intel Lunar Lake. Впервые компания рассказала о своих новых предложениях на выставке Computex 2024, и теперь она готовится начинать продажи. Очередной ноутбук получил современный и элегантный внешний вид, а также обширные функциональные возможности.

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Устройство работает на неанонсированном пока процессоре Core Ultra 200V. Этот чип должен иметь большие способности в плане обработки искусственного интеллекта, обладая блоком нейронных вычислений производительностью свыше 45 TOPS. Вместе с центральным и графическим процессором это значение превосходит 100 TOPS.

Среди других характеристик ноутбука: 32 ГБ памяти LPDDR5X на частоте 8533 MT/s, хранилище PCIe 4.0 Dual SSD объёмом до 3 ТБ, WiFi 7 (802.11be) и клавиатура с увеличенными клавишами и ходом клавиш 1,5 мм. 14-дюймовый экран обладает антибликовым покрытием при разрешении 2.5K и частоте 144 Гц. Ноутбук весит около 1,3 кг, имеет металлический корпус и способен открываться на 180°.

Новая технология охлаждения работает как в открытом, так и в закрытом состоянии. Обеспечивается безопасность корпоративного уровня благодаря защищённому ядру Windows 11 и коммерческому BIOS. Поддерживается вход через сканер отпечатков пальцев и инфракрасную камеру. У веб-камеры имеется физическая шторка.

К сожалению, пока отсутствует информация о стоимости этого ноутбука, что может стать определяющим фактором при выборе. В ближайшем будущем Asus также должна представить ноутбуки на процессорах AMD Ryzen AI 300 Strix.