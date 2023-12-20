Компания ASUS представила 14- и 16-дюймовые ноутбуки ExpertBook B5 (B5404 и B5604)

ASUS представила новые ноутбуки серии ExpertBook B5, которые оснащены процессорами Intel Core Ultra и графикой NVIDIA GeForce RTX 2050. Эти ультралегкие ноутбуки поддерживают искусственный интеллект и обеспечивают высокую производительность при работе с ресурсоемким программным обеспечением и визуальными нагрузками. Они также имеют более высокий дисплей формата 16:10 для лучшего погружения и функцию сенсорного экрана.

Ноутбуки ExpertBook B5 оснащены функциями искусственного интеллекта, такими как интеллектуальная камера и шумоподавление, а также поддерживают бесперебойную связь с помощью Wi-Fi 7 и 4G LTE. Они также обеспечивают высокий уровень безопасности с помощью биометрического входа в систему и твердотельного накопителя с поддержкой RAID 0/1.

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ExpertBook B5 также обладает возможностями для совместной работы, такими как интегрированная камера с поддержкой искусственного интеллекта и шумоподавления, а также сенсорный дисплей с возможностью использования пера ASUS Pen. Ноутбук также предлагает широкий спектр решений для управления и обновления, что делает его идеальным выбором для профессиональной и безопасной работы как в офисе, так и в пути. ExpertBook B5 также обладает ультралегким и прочным корпусом, а его аккумулятор обеспечивает долгое время работы и поддерживает быструю зарядку.