Ноутбуки от Asus ExpertBook B3 разрабатывались для использования корпоративными сотрудниками.

ASUS выпустила новую серию ноутбуков ExpertBook B3, предназначенную для корпоративных пользователей, которые требуют надёжных и мощных устройств. Серия ExpertBook B3 включает две модели: B3404 CVA и B3604CVF, которые предлагают аналогичные функции, но отличаются некоторыми ключевыми характеристиками.

Ноутбуки серии ASUS ExpertBook B3 отличаются прочной конструкцией военного класса, сертифицированной по стандарту MIL-STD 810H. Они имеют металлический внутренний каркас, который обеспечивает превосходную долговечность и устойчивость к ударам, вибрации и экстремальным температурам.

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Обе модели оснащены сканером отпечатков пальцев для безопасной аутентификации и ИК-веб-камерой HD 720p с защитной шторкой для обеспечения конфиденциальности. Они также имеют шарнир, поворачивающийся на 180 градусов, для удобного использования в различных условиях.

Для комфортного набора текста и навигации серия ASUS ExpertBook B3 оснащена влагонепроницаемой клавиатурой с подсветкой и большим трекпадом. Модель B3604 также включает в себя полноразмерную цифровую клавиатуру для удобного ввода данных.

Ноутбуки серии ASUS ExpertBook B3 предлагаются с сенсорным и несенсорным дисплеем, а также с дополнительным стилусом ASUS Pen 2.0. Модель B3404CVA оснащена 14-дюймовым экраном, а модель B3604CVF — 16-дюймовым дисплеем с разрешением WXGA и частотой обновления 120 Гц.

Для обеспечения превосходного звука ноутбуки оснащены стереодинамиками мощностью 2 Вт с технологией Dirac Audio. Они также имеют встроенный массив микрофонов и функцию шумоподавления на базе искусственного интеллекта для чёткого общения во время видеоконференций.

Под капотом серия ASUS ExpertBook B3 оснащена новейшими процессорами Intel Core i7 U 13-го поколения. Чипсеты серии U сочетаются со встроенным графическим процессором RTX 2050 для плавной работы с графикой. Ноутбуки оснащены оперативной памятью до 64 ГБ и твердотельным накопителем ёмкостью 1 ТБ для быстрой загрузки и отзывчивости приложений.

Они предлагаются с аккумуляторами ёмкостью 50 или 63 Втч с поддержкой быстрой зарядки через прилагаемое зарядное устройство мощностью 65 или 90 Вт для модели B3404CVA и B3604CVF соответственно. Утверждается, что эти устройства могут работать от аккумулятора до 10 часов.

Для подключения серия ASUS ExpertBook B3 предлагает полный набор портов, включая WiFi 6E, Bluetooth 5.3, порт Thunderbolt и USB-C. Это обеспечивает гибкие возможности подключения к периферийным устройствам, внешним дисплеям и сетям.

Цены и доступность серии ASUS ExpertBook B3 будут объявлены позже. Ноутбуки будут доступны на веб-сайте ASUS, а также в онлайн- и оффлайн-магазинах.