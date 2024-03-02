ExpertBook B3 Flip оснащен мощным процессором Intel Core 7, графикой Intel UHD Graphics

Компания ASUS представила обновленную модель ноутбука ExpertBook B3 Flip, который предназначен для работы и обучения. Ноутбук обладает особой конструкцией, позволяющей использовать его в различных положениях, например, в режиме планшета. Он оснащен мощным процессором Intel Core 7, графикой Intel UHD Graphics и возможностью увеличения объема памяти. Ноутбук также обладает функциями безопасности, такими как датчик отпечатков пальцев и защита TPM 2.0. B3 Flip оснащен несколькими камерами, включая веб-камеру, обращенную к пользователю, и камеру высокого разрешения на подложке клавиатуры. Также у ноутбука есть технология шумоподавления на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает чистоту звука во время звонков и видеочатов. Присутствуют также функции WiFi 6E и опциональная 4G LTE nano-SIM для быстрой и стабильной связи. Общий дизайн и функциональность делают ExpertBook B3 Flip идеальным инструментом для работы и обучения в любом месте.