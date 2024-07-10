Galaxy Z Fold 6 будет стоить от $1899

На долгожданном мероприятии в Париже компания Samsung анонсировала складывающийся в стиле книжки смартфон Galaxy Z Fold 6. Линейка этих устройств существует с 2019 года и начала эру раскладных смартфонов. Однако конкуренция усиливается, поэтому Samsung нужно как следует постараться, чтобы удержать покупателей.

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Новая модель принесла самые значительные обновления с 2021 года. Изменилось соотношение сторон экрана. Внешний экран стал шире прежнего, при соотношении сторон 22,1:9. Внутренний экран также стал шире и обладает почти квадратным соотношением сторон 20,9:18. Ещё аппарат стал тоньше прежнего. В закрытом виде его размеры равны 68,1 x 153,5 x 12,1 мм, в открытом — 132,6 x 153,5 x 5,6 мм. Вес равен около 239 г, что на 6% легче прежнего.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, у него 12 ГБ оперативной памяти и варианты хранилища 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Для охлаждения предлагается крупный испарительный отсек. Яркость экрана достигает 2600 нит.

Камеры изменений не претерпели. Это означает основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную 12 Мп, телеобъектив 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Есть также передняя камера 10 Мп и камера под экраном 4 Мп. Не изменилась ёмкость аккумулятора, которая составляет 4400 мАч. Остались прежними сканер отпечатков и рамка из алюминия.

Как и сообщалось, аппарат получил уровень защиты IP48, то есть теперь он отчасти защищён от пыли.

Как и на других смартфонах Samsung, имеются функциональности Galaxy AI. Переводы здесь могут отображаться на внешнем экране, а Google Gemini поддерживает многооконный режим.

Аппарат работает на Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Обновляться он будет на протяжении 7 лет.

Продажи стартуют 24 июня по цене от $1899, которая выросла на $100. Доступны серебряный, розовый и голубой цветовые варианты, а на сайте Samsung есть также чёрный и белый. В России стоимость составляет от 189990 до 229990 руб.