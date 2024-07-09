Маркетинговые материалы рассказали о Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 всё что можно

В среду компания Samsung представит следующее поколение своих складных смартфонов. Одним из важных изменений этих аппаратов станет наличие защиты от пыли. Водонепроницаемость складных смартфонов предлагается уже давно, но на этот раз будет защита и от воды, и от пыли.

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Защита складных смартфонов от внешних воздействий является их проблемным местом. Аппараты Samsung Galaxy Z Fold ломались ещё до того, как попали в руки покупателей. Модели следующих поколений постепенно становились лучше, но всё ещё не идеальными. Дизайн стал по-настоящему хорош в аппаратах Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.

В устройствах последних поколений Samsung предлагала рейтинг защиты IPX8. Это означает, что защита от пыли отсутствовала. Следующие смартфоны получат рейтинг IP48, что означает определённую защиту от влаги и пыли. Подобный рейтинг показывает, что внутрь корпусов не будут проникать крупные частицы пыли размером свыше 1 мм. Остаётся надеяться, что в аппаратах следующих лет уровень защиты станет ещё выше.