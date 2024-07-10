За несколько часов до начала мероприятия Unpacked 2024 стало известно о размерном ряде Galaxy Ring. Смарт-кольцо Samsung будет поставляться в 9 различных размерах.

Сегодня Samsung представит смарт-кольцо Galaxy Ring. В преддверии мероприятия Unpacked 2024 произошла утечка информации о размерах Galaxy Ring, в результате которой было определено 9 вариантов размеров.

Набор для определения размера поможет покупателям определить размер кольца. Кольцо Galaxy Ring будет выпускаться в разных размерах - от 5 до 13. Samsung, вероятно, предложит покупателю набор для измерения размера перед доставкой кольца. Таким образом, покупатель сможет выбрать оптимальный размер для своего пальца.

реклама

Кольца в наборе для измерения размеров - это манекены, то есть они подготовлены один в один с реальным изделием. Самый большой вариант Galaxy Ring будет иметь более емкий аккумулятор, чем другие размеры. По словам представителя Samsung, это преимущество получат покупатели с самым большим кольцом. Кстати, сообщается, что смарт-кольцо обеспечивает до трех недель автономной работы при отключенных некоторых функциях.

По слухам, Galaxy Ring будет поддерживать функции ЭКГ и измерения кровотока. Эти функции будут отслеживать такие показатели, как частота сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Кроме того, устройство будет управляться из приложения SmartThings и может использоваться для бесконтактных платежей.

Смарт-кольцо Samsung может появиться в продаже по цене 500 долларов.