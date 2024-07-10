Samsung анонсировала новый датчик, обещающий лучшую производительность

Компания Samsung только что объявила, что новые умные часы Galaxy Watch 7 будут оснащены совершенно новым датчиком BioActive, который обеспечит лучшую производительность по сравнению со своим предшественником. Samsung утверждает, что этот датчик предоставит пользователям более полные, персонализированные и точные данные о состоянии здоровья.

Этот новый датчик BioActive будет первым, который поддерживает мониторинг индекса конечных продуктов гликации (AGE). Samsung также заявила, что эта функция будет иметь побочный эффект - у людей со светочувствительной кожей могут возникнуть небольшие высыпания и/или изменение цвета кожи. Пользователям рекомендуется прекратить использование этой функции, если они заметят какой-либо из этих эффектов.

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Корейская компания сообщает, что количество фотодиодов в датчике было уменьшено с 8 до 4, поскольку внесенные улучшения увеличили производительность отдельных фотодиодов более чем на 200%. Samsung также заявила, что пространство, освобожденное в результате этой разработки, было использовано для установки большего количества светодиодов.

В новом датчике больше красных и зеленых инфракрасных светодиодов, а также присутствуют синие, фиолетовые, желтые и ультрафиолетовые светодиоды. Samsung утверждает, что новый датчик будет более точно измерять уровень стресса, качество сна, артериальное давление, уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений, но также предупреждает, что его не следует использовать для полной замены традиционных мер мониторинга здоровья.

Новый датчик BioActive будет работать в паре с процессором Exynos W1000 в качестве дуэта, задачей которого является сделать Galaxy Watch 7 гораздо более совершенным вариантом по сравнению с его предшественниками, а также другими продуктами на рынке.

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