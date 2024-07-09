На этой неделе будут показаны Civic Type R и электрический кроссовер e:NY1

Японский автопроизводитель Honda сообщил, что примет участие в фестивале скорости в Гудвуде с 11 по 14 июля. В этом году компания собирается показать ряд своих прошлых, настоящих и будущих автомобилей. Первой премьерой в Европе станет концепт Honda Prelude.

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Последний Prelude выпустили в 2001 году, поэтому возвращение автомобиля станет значительным событием. Главный инженер и руководитель крупного проекта Honda Томоюки Ямагами говорит, что Prelude станет результатом 25 лет исследований и разработок гибридных технологий. Новая модель будет продаваться на территории Европы и Великобритании.

Желающие получить высокую производительность могут отдать предпочтение хэтчбеку Civic Type R. Его также представят на фестивале скорости вместе с предшественниками вроде EP3. Ограниченную серию Civic Type R, в которую входит всего 118 экземпляров автомобилей, уже можно заказать в Великобритании.

Будет продемонстрирован электромобиль со странным названием e:NY1. Это кроссовер, электрическая версия европейской модели HR-V с мощностью 201 л.с. и крутящим моментом 310 Н·м. Также посетители мероприятия смогут посмотреть на гоночную модель RA272 F1.

Honda дебютировала в гонках Формулы-1 60 лет назад. Модель RA272 стала первым японским автомобилем, выигравшим один из этапов. Её представили в 1965 году с 1,5-литровым двигателем V12, способным развивать 13000 об/мин.

Также на фестивале дебютирует первый электрический Mini JCW и несколько высокопроизводительных автомобилей Genesis. Будет представлен уникальный Pagani Huayra Epitome, созданный на заказ с 851-сильным 6,0-литровым двигателем V12.