Всё ради здоровой конкуренции с Tesla и японскими брендами.

Японские автогиганты Nissan и Honda решили объединиться, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке электромобилей. Они собираются совместно работать над ПО для электрокаров и улучшением аккумуляторов, в т.ч. и процесса зарядки. Этим союзом бренды хотят укрепить свои позиции на рынке автопрома.

В марте этого года компании уже заговорили о возможном партнерстве в производстве компонентов для электрокаров. Они стремятся улучшить свои шансы на успех на быстро растущем рынке электроавтомобилей.

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Одним из направлений сотрудничества может стать разработка общей операционной системы для управления автомобилями. Это позволит снизить издержки и сделать продукцию более привлекательной для покупателей. Кроме того, компании планируют работать над улучшением зарядной инфраструктуры, что также повысит их конкурентоспособность.

Бренды предполагают, что партнерство может охватить 6 разных областей. Ген директор Nissan Макото Утида рассказал, что они открыты к сотрудничеству как в Японии, так и на международном уровне.

Nissan, который первым начал массовое производство электрокаров с моделью Leaf в 2010 году, и Honda сталкиваются с растущей конкуренцией. На рынке появляются новые игроки, такие как Tesla и автопроизводители из Китая. В этот момент бренды ощущают изменения в желаниях потребителей, особенно в Китае, где набирают популярность недорогие авто с продвинутыми программными функциями от китайских брендов, например, BYD.

За первые пять месяцев текущего года Nissan продал более 50 000 электромобилей, что составляет 3.5% от общего объема продаж компании. Honda за первые три месяца 2024 года продала 3 190 электромобилей, что составляет 0.3% от её глобальных продаж.

Данное сотрудничество может стать серьезным шагом для обеих компаний на пути к укреплению их позиций на рынке электрокаров, предлагая новые решения и возможности для потребителей по всему миру.