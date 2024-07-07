Теперь автомобиль стал умнее смартфона.

Honda делает шаг в будущее с обновлением приложения MyHonda+ для владельцев гибридов и электрокаров. С 1 июля 2024 года, если у вас есть один из таких автомобилей, как Jazz e:HEV, Civic e:HEV, HR-V e:HEV, e:Ny1, ZR-V e:HEV, CR-V e:HEV или e:PHEV, вы получите доступ к улучшенным функциям этого софта. Это касается всех, кто выбрал экологичный транспорт от Honda.

Что нового? Приложение MyHonda+ теперь предлагает виртуальную панель приборов, что делает управление автомобилем еще удобнее. Вы можете настроить дистанционное управление, найти местоположение авто и даже установить геозоны – определенные границы, за пределы которых автомобиль не должен выезжать. А благодаря цифровому ключу Honda, доступ к автомобилю стал возможен прямо с вашего смартфона. Это не только удобно, но и позволяет делиться доступом с семьей или друзьями.

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Для тех, кто ведет экологичный образ жизни, приложение предлагает планировать зарядку автомобиля и даже предварительно прогревать салон, не выходя из дома. Первые 3 года после регистрации автомобиля подписка на MyHonda+ будет абсолютно бесплатной.

С 1 июля 2024 года обновленное приложение станет доступно всем владельцам подходящих моделей Honda.