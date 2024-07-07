На iPhone следующего поколения улучшений в качестве зума ждать не стоит

В компании Apple неоднократно рассказывали о планах использовать перископический зум-объектив в составе смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. До сих пор он был только в самой старшей модели, а именно в iPhone 15 Pro Max. Похоже, именно из этого аппарата система будет позаимствована для новых смартфонов. Таким образом, значительных обновлений в этом направлении в нынешнем году ждать не приходится.

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Об этом рассказал известный аналитик Минг-Чи Куо. На этот раз желающие стать обладателями перископического зум-объектива смогут сэкономить на покупке iPhone 16 Pro Max и купить модель чуть дешевле. К числу поставщиков была добавлена компания Genius Electronic Optical, которая дополнит возможности Largan Precision.

Что касается других камер, будет использоваться новая Sony 48 Мп с двухслойными транзисторами IMX903. В целом дизайн новых iPhone должен остаться без значительных изменений, а о более мелких усовершенствованиях информация постепенно будет появляться в ближайшие месяцы.