Тоньше, мощнее, дороже: что известно о новом флагмане Apple, который может стать "самым-самым" в линейке

По данным отраслевых источников, Apple готовит существенное обновление своей линейки смартфонов в 2025 году. Ожидается, что компания заменит модель iPhone Plus на новый, более тонкий вариант, предварительно называемый iPhone Slim.



Основные особенности нового устройства:



1. Тонкий дизайн с алюминиевым корпусом

2. Дисплей размером 6,55-6,6 дюймов

3. Новое расположение камер на задней панели

4. Улучшенное антибликовое покрытие экрана

5. Технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц

6. 24-мегапиксельная фронтальная камера

7. 8 ГБ оперативной памяти

8. Процессор Apple A19



Сообщается, что новая модель может стать самой дорогой в линейке, превзойдя по цене даже iPhone Pro Max. Эксперты отмечают, что Apple все еще тестирует различные варианты дизайна, поэтому некоторые характеристики могут измениться до официального анонса.



Ожидается, что новый iPhone будет представлен осенью 2025 года. Пока неизвестно, сохранит ли устройство название "Slim" или получит другое обозначение, возможно, "Ultra".