Apple постоянно вносила в линейку iPhone те или иные аппаратные изменения, при этом более дорогие версии получали значительно более качественные чипсеты.

Линейка iPhone 16 будет оснащена чипсетом A18, но есть возможность, что модели "Pro" будут иметь более мощный чип. В прошлом Apple использовала более качественные чипсеты в дорогих версиях iPhone, поэтому предыдущая стратегия компании может измениться для iPhone 16.

Из открытых источников стало известно, что Apple планирует анонсировать четыре модели iPhone 16 с одним чипом A18. Все пять моделей будут иметь одинаковый стартовый номер, что отличается от прошлогодней практики. Вероятно, модели iPhone 16 будут отличаться только названием чипа A18, а не спецификациями. Подробные характеристики пока не раскрыты.



Предполагается, что базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут иметь меньшее количество ядер GPU по сравнению с другими моделями. Ожидается, что все четыре модели будут иметь 8 ГБ оперативной памяти. О нейронном движке на данном этапе информации не достаточно, но по слухам он может быть более мощным, чем в M4.



Вероятно, чип A18 все же может иметь приставку "Pro", который будет отображаться только в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это позволит потребителям выбирать более мощные версии, если они заинтересованы в самой продвинутой версии.