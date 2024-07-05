Линейка iPhone 16 будет оснащена чипсетом A18, но есть возможность, что модели "Pro" будут иметь более мощный чип. В прошлом Apple использовала более качественные чипсеты в дорогих версиях iPhone, поэтому предыдущая стратегия компании может измениться для iPhone 16.
Из открытых источников стало известно, что Apple планирует анонсировать четыре модели iPhone 16 с одним чипом A18. Все пять моделей будут иметь одинаковый стартовый номер, что отличается от прошлогодней практики. Вероятно, модели iPhone 16 будут отличаться только названием чипа A18, а не спецификациями. Подробные характеристики пока не раскрыты.
Предполагается, что базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus могут иметь меньшее количество ядер GPU по сравнению с другими моделями. Ожидается, что все четыре модели будут иметь 8 ГБ оперативной памяти. О нейронном движке на данном этапе информации не достаточно, но по слухам он может быть более мощным, чем в M4.
Вероятно, чип A18 все же может иметь приставку "Pro", который будет отображаться только в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Это позволит потребителям выбирать более мощные версии, если они заинтересованы в самой продвинутой версии.
Линейка iPhone 16 будет оснащена чипсетом A18, но есть возможность, что модели "Pro" будут иметь более мощный чип. В прошлом Apple использовала более качественные чипсеты в дорогих версиях iPhone, поэтому предыдущая стратегия компании может измениться для iPhone 16.