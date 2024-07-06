Hyundai Ioniq 9 решили доработать до блеска

Hyundai Ioniq 9 станет очередным электромобилем в растущей линейке южнокорейского производителя. Этот трёхрядный внедорожник придёт на смену успешным Ioniq 5 и Ioniq 6 и станет флагманской моделью Hyundai. Его могли назвать Ioniq 7, а прототип известен под именем Hyundai Seven. Не исключено, что в итоге 7 поменяют на 9.

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Информации на данный момент не слишком много. Можно посмотреть на родственный автомобиль Kia EV9, чтобы получить дополнительную информацию. Остаётся открытым вопрос о сроках появления этого электромобиля в продаже. Вести из Южной Кореи говорят, что у Hyundai возникли сложности в процессе запуска этой модели.

Изначально автомобиль ждали в начале нынешнего года. Некоторые предполагали увидеть его на Международной выставке в Пусане. Она стартовала на прошлой неделе, но Ioniq 9 там не появился. Теперь дебюта ждут в конце года.

Причиной задержки может являться желание Hyundai максимально качественно проработать автомобиль, прежде чем представить его публике. В компании могли принять решение семь раз отмерить, и только потом отрезать.

Hyundai Ioniq 9 придётся противостоять серьёзным конкурентам, в том числе вышеназванному Kia EV9. Последний с момента своего дебюта собирает награды и хорошо продаётся, чему не мешает замедление темпов продаж электромобилей в целом. Только время покажет, сможет ли Hyundai повторить такой успех. Многие автопроизводители в последнее время скорректировали свои планы по производству электромобилей, поэтому загадывать на длительный период сейчас невозможно.