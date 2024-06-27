Hyundai запатентовала новую технологию рулевого колеса, которая позволит сделать передовые функции, заимствованные из мира автоспорта, доступными для массовых моделей. Ключевая идея – создание модульной конструкции с интегрированными индикаторами переключения передач, что значительно снизит стоимость производства.

Технологии из мира автоспорта постепенно проникают в серийные автомобили, становясь все более доступными для рядовых потребителей. Очередным примером этой тенденции стала разработка Hyundai – компания запатентовала конструкцию рулевого колеса, которая позволит интегрировать в него футуристические элементы, ранее доступные только на гоночных болидах.

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В основе новой технологии Hyundai лежит идея создания модульной конструкции рулевого колеса, которая позволит упростить и удешевить производство продвинутых решений с подсветкой и индикаторами переключения передач. Обычно такие спортивные элементы устанавливаются только на суперкары и другие премиальные модели, поскольку требуют сложного производственного процесса и дорогих материалов.

Инженеры Hyundai предложили решение, основанное на едином базовом дизайне с канавкой в верхней части обода, куда можно легко интегрировать светодиодный дисплей. На базовых комплектациях этот канал будет закрыт специальной заглушкой, но производитель сможет без труда добавлять подсветку и индикаторы в более дорогие версии.

Такой подход позволит значительно удешевить производство функционального рулевого колеса. По оценкам экспертов, это может сделать его намного более доступным, чем аналогичные решения, предлагаемые премиальными брендами. Например, обод рулевого колеса BMW M Performance стоит более $1500, в то время как Hyundai, вероятно, сможет предложить свой вариант по более демократичной цене.

Новая технология наиболее логично может найти применение в линейке высокопроизводительных моделей Hyundai N, но патентные изображения показывают, что она также может быть использована и в других сериях, например, в премиальном суббренде Genesis. Это позволит компании расширить круг потенциальных покупателей, желающих получить спортивный дизайн и функциональность по разумной цене.