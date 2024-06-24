Листинг на фондовом рынке Мумбаи поднимет престиж не только самой компании, но и индийского автомобильного рынка в целом

Давайте немного отвлечемся от таможенно-тарифного регулирования США и ЕС в отношении китайских электромобилей и подвигов неутомимого Илона Маска из Tesla. Индийское подразделение Hyundai Motor готовится к первичному размещению акций на фондовом рынке в Мумбаи.

Hyundai Motor планирует провести одно из крупнейших IPO в Индии на 3 миллиарда долларов. Листинг на фондовом рынке Мумбаи поднимет престиж не только самой компании, но и индийского автомобильного рынка в целом. (В прошлом году Hyundai Motor India анонсировала увеличение производства в Индии своего нового внедорожника A-класса, Exter. Photo: Hyundai Motor)

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Hyundai - второй по популярности бренд легковых автомобилей в Индии после Maruti Suzuki India Limited. Вместе со своим филиалом - компанией Kia - южнокорейский автопроизводитель занимает более 20 процентов рынка, опережая занимающих третье и четвертое места Tata Motors и Mahindra & Mahindra. Следует отметить, что ни один из топовых автобрендов в Индии не имеет никакого отношения к Китаю, за исключением MG, занимающего девятое место и принадлежащего китайской государственной автомобилестроительной компании SAIC Motor Corpotation.

К концу этого года - разумеется если сделку одобрит Совет по ценным бумагам и биржам Индии - Hyundai Motor India станет первой автомобильной компанией в стране, вышедшей на биржу после Maruti Suzuki в 2003 году. Hyundai Motor рассчитывает продать до 17,5% акций своей дочерней компании за 3 миллиарда долларов в рамках крупнейшего в истории Индии IPO. При этом новые акции выпускаться не будут. Ведущими менеджерами выступают иностранные инвестбанки Citigroup, HSBC, JP Morgan и Morgan Stanley, а также индийский банк Kotak Mahindra.

Основанная в 1996 году, компания Hyundai Motor India является вторым по величине производителем и ведущим экспортером автомобилей в стране. Компания владеет двумя заводами в окрестностях Ченнаи, столицы южного штата Тамилнад и предприятием в городе Талегаон, расположенном к востоку от Мумбаи в штате Махараштра, приобретённым у GM в январе прошлого года.

Sources: Statista data, Asia Times chart

В то время Hyundai заявляла о планах инвестировать в Индию 4 миллиарда долларов (в дополнение к уже вложенным $5 миллиардам), чтобы довести производство до одного миллиона автомобилей в год. На повестке дня также стоял вопрос о создании подразделения по производству электромобилей, включая сборку аккумуляторных батарей и зарядных станций.

Инвесторы в целом положительно восприняли информацию о планируемом IPO, стратегию развития Hyundai Motor в Индии и ее работу.

15 июня после размещения анонса об IPO цена акций компании подскочила сразу на 6%, а с начала года их стоимость возросла более чем на 40 процентов. Аналитики фондового рынка из Южной Кореи ожидают, что выход Hyundai Motor India на биржу повысит стоимость материнской компании. В настоящее время, по расчетам Google Finance, коэффициент цена/прибыль для Hyundai Motor India составляет всего 6,2 по сравнению с 8,4 для Toyota и 24 (!) для BYD.

Для Hyundai Motor Индия является стратегическим рынком роста, на который приходится порядка 15 процентов розничных продаж компании - почти столько же, сколько в странах Евросоюза, и более чем в два раза больше, чем в КНР. Hyundai Motor India предлагает более десятка моделей, от недорогих компактов до полностью электрических внедорожников, более чем в 1 400 торговых точках и около 1 550 сервисных центров по всей стране.

Индия является третьим по величине национальным рынком автотранспорта и четвертым по величине рынком легковых автомобилей в мире, обогнав в 2023 году Японию в первой категории и обеспечив около 6 процентов мировых продаж пассажирских транспортных средств в том же году. Китай является крупнейшим национальным автомобильным рынком в мире, за ним следуют Соединенные Штаты. А вот региональный рынок Евросоюза пока в 2,5 раза опережает индийский.

В процентном отношении к объему продаж Индия примерно в 2,5 раза более важна для Hyundai, чем вся мировая автоиндустрия. Более того, этот разрыв может увеличиться по мере того, как Hyundai Motor India будет развивать и модернизировать свои предприятия, добиваясь более высокой добавленной стоимости продукции на внутреннем рынке и одновременно выступая в качестве относительно недорогой экспортной базы.

С другой стороны, дочерняя структура Hyundai, корпорация Kia, планирует превратить свой завод в Яньчэне (Китай) в глобальную экспортную базу для электромобилей, начиная с компактного внедорожника EV5. Экспорт этой модели, ранее выпускавшейся только в Китае, в Таиланд и Австралию начался в мае; на очереди - Ближний Восток. Kia также производит электрические внедорожники в американском штате Джорджия, играя за обе стороны в торговом противостоянии США и Китая. Sources: Data from European Automobile Manufacturer’s Association and F&I Tools USA, Asia Times chart

В 2023 году в Южной Корее Hyundai, Kia и их более “мелкий” внутренний конкурент KG Mobility (Ssangyong Motors) удерживали примерно 80 процентов рынка. Оставшиеся 20 процентов распределились между BMW и Mercedes, местными подразделениями GM и Renault и более чем 20 другими импортными брендами. Отраслевые эксперты прогнозируют, что в этом году на корейский рынок попытается выйти китайский BYD. Но, сообщают они, сделать это будет довольно непросто.