Он стал главной премьерой проходящего в эти дни автосалоне в корейском Пусане.

Hyundai представила новый электрокроссовер Inster на автосалоне в Пусане, Южная Корея. Эта модель, созданная на базе уже известного Casper, выделяется своей доступностью и направлена на рынок маленьких электромобилей. Inster, который будет продаваться и в Европе, отличается от своего предшественника не только названием, но и рядом дизайнерских решений. Электрокроссовер получил уникальные бамперы, колесные диски на 15 или 17 дюймов, а также светодиодные фары и задние фонари. По размерам Inster превосходит Casper, будучи длиннее на 23 см и шире, с увеличенной колесной базой.

Внутри автомобиля используются материалы из переработанного сырья, а салон рассчитан на четыре места. Багажник вмещает от 238 до 1059 литров в зависимости от положения задних сидений. Оснащение включает в себя два экрана на 10,25 дюйма, системы поддержки водителя, беспроводную зарядку и атмосферную подсветку с выбором из 64 цветов.

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Inster предлагается в двух версиях: базовая с мотором на 97 л.с. и Long Range с мощностью 115 л.с. Обе модели имеют максимальный крутящий момент 147 Н·м. В зависимости от комплектации, электромобиль оснащен батареей на 42 или 49 кВт·ч, обеспечивающей пробег до 355 км на одной зарядке. Разгон до 100 км/ч занимает от 10,6 до 11,7 секунды, а максимальная скорость достигает 140-150 км/ч. Зарядка батареи от 10 до 80% возможна за полчаса благодаря бортовому зарядному устройству мощностью 120 кВт.

Продажи Inster стартуют в Южной Корее в июле, а позже автомобиль появится на рынках Ближнего Востока и Европы. Ожидается, что цена базовой версии будет менее €25 000. Также планируется выпуск версии Inster Cross с внедорожными элементами дизайна.