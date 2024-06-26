В комплектации Calligraphy есть всё для удобства и безопасности водителя и пассажиров.

Флагманский кроссовер Hyundai вернулся в Россию. Эта модель, известная своим качеством и комфортом, теперь доступна в версии Calligraphy. Журналисты узнали, что в Москве и Санкт-Петербурге уже можно купить эти автомобили. Цена? 8 490 000 рублей. В страну привезли более 10 таких машин через параллельный импорт.

Кроссовер 2024 года выпуска оснащён 2,2-литровым дизельным двигателем на 200 лошадиных сил. У него 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Это значит, что машина не только мощная, но и уверенно чувствует себя на любой дороге.

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В комплектации Calligraphy есть всё для удобства и безопасности водителя и пассажиров. Внутри – только качественные материалы. Есть современная мультимедийная система, полный набор систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, премиальная аудиосистема, панорамная крыша и система кругового обзора. Это делает поездку максимально комфортной и безопасной.

Hyundai за свою историю получил множество наград. Среди них – «Red Dot Design Award» за дизайн, «IIHS Top Safety Pick+» за безопасность и множество титулов «Car of the Year» в разных странах за инновации и комфорт.