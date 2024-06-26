Многие водители, наверное, испытывают сложности при парковке автомобиля. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai хочет использовать роботов, которые смогут парковать автомобили.
Но речь не идет о человекоподобном роботе (так называемом роботе-гуманоиде), который садится вместо человека за руль автомобиля. Скорее, это роботизированное устройство. Водитель просто паркует свой автомобиль в отведенном для этого месте, например, у входа в гараж. Два робота в форме своего рода платформы высотой 11 сантиметров заезжают под машину, поднимают передние и задние колеса и перемещают транспортное средство на парковочное место. Робот активируется через приложение.
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Преимущество: парковочный робот может двигаться во всех направлениях и, следовательно, точно парковать автомобиль. Робот использует камеры, чтобы найти дорогу. По данным Hyundai, он едет с максимальной скоростью 4,3 км/ч.
Парковочные роботы Hyundai также могут перевозить автомобили в многоэтажных зданиях. Однако обязательным условием является вес автомобиля не более 2,2 тонны. Одновременно можно координировать и контролировать до 50 роботов. В настоящее время технология используется в гараже офисного здания в столице Южной Кореи Сеуле.
Такие автоматические парковочные платформы будут использоваться, среди прочего, в гаражах, где также есть роботы, которые могут автоматически подключать зарядный кабель к электромобилю и таким образом заряжать его. Как только автомобиль полностью зарядится, его можно будет вывезти на обычную парковку.