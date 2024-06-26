В гараже одновременно могут работать до 50 роботов Hyundai.

Многие водители, наверное, испытывают сложности при парковке автомобиля. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai хочет использовать роботов, которые смогут парковать автомобили.



Специальные роботы могут точно припарковать автомобиль. Фото: Hyundai

Но речь не идет о человекоподобном роботе (так называемом роботе-гуманоиде), который садится вместо человека за руль автомобиля. Скорее, это роботизированное устройство. Водитель просто паркует свой автомобиль в отведенном для этого месте, например, у входа в гараж. Два робота в форме своего рода платформы высотой 11 сантиметров заезжают под машину, поднимают передние и задние колеса и перемещают транспортное средство на парковочное место. Робот активируется через приложение.

реклама

Преимущество: парковочный робот может двигаться во всех направлениях и, следовательно, точно парковать автомобиль. Робот использует камеры, чтобы найти дорогу. По данным Hyundai, он едет с максимальной скоростью 4,3 км/ч.

Парковочные роботы Hyundai также могут перевозить автомобили в многоэтажных зданиях. Однако обязательным условием является вес автомобиля не более 2,2 тонны. Одновременно можно координировать и контролировать до 50 роботов. В настоящее время технология используется в гараже офисного здания в столице Южной Кореи Сеуле.

Такие автоматические парковочные платформы будут использоваться, среди прочего, в гаражах, где также есть роботы, которые могут автоматически подключать зарядный кабель к электромобилю и таким образом заряжать его. Как только автомобиль полностью зарядится, его можно будет вывезти на обычную парковку.