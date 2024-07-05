Сканер отпечатков в Pixel 9 может стать более совершенным

Обладатели смартфонов Google Pixel нередко жаловались на работу встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Подобный сканер появился в модели Pixel 6. В будущей версии Pixel 9 Google может внести изменения.

Портал Android Authority сообщает, что в Pixel 9 и Pixel 9 Pro вместо оптического сканера будет применяться ультразвуковой. На складном аппарате Pixel 9 Pro Fold ёмкостной сканер отпечатков пальцев останется сбоку на корпусе. Ультразвуковые сканеры применяют незаметные для человеческого слуха звуковые волны, благодаря которым создаётся карта отпечатка пальца. Это даёт ряд преимуществ над оптическими сканерами. Последние зависят от света и им может мешать защитная плёнка на экране. Ультразвуковые сканеры могут создавать более детальные отпечатки, и за счёт этого разблокировка срабатывает быстрее и надёжнее.

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В Pixel 9 может применяться ультразвуковой сканер Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (QFS4008). Он появился в 2021 году, и его площадь поверхности составляет 64 мм², что больше сканеров прошлого поколения. Этот сканер срабатывает быстрее, в том числе если пальцы влажные. Среди прочих аппаратов такой сканер применяется в Galaxy S24 Ultra.

После жалоб на Pixel 6 Google улучшила сканер отпечатков в Pixel 6a, но он всё равно работал не идеально. В Pixel 8 появилась лицевая разблокировка. Она хорошо работает при достаточном освещении, но может не справляться в темноте. Поэтому надёжный сканер отпечатков пальцев является необходимостью для смартфона.