Tensor G5 станет первым независимо разработанным чипом для смартфонов

В прошлом наблюдались многочисленные разговоры о возможном переходе Google на TSMC для производства чипов Tensor. Утечки документов компании показали, что Google планирует использовать TSMC для создания чипсета Tensor G5 для своих устройств серии Pixel 10.

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Хотя устройства Pixel считаются одними из самых интеллектуальных смартфонов на рынке, их энергоэффективность остается на низком уровне. Энергоэффективность играет ключевую роль для устройств, зависящих от ограниченной емкости аккумулятора. Менее эффективные устройства требуют более эффективных методов охлаждения или жертвуют производительностью для обеспечения безопасной работы. Ранее отмечалось, что устройства Pixel нагреваются сильнее, чем было ожидаемо, при определенных условиях использования.

Повышенное энергопотребление и периодическое перегревание связаны с узлами производства, на которых производятся чипы Tensor. Известно, что чипы Tensor от Google производятся на заводе Samsung Foundry.

Согласно отчетам из Тайваня, Google теперь сотрудничает с TSMC и уже добилась значительного прогресса в разработке Tensor G5. Упоминается, что Tensor G5 будет использовать 3-нм технологический процесс TSMC. Кроме того, Google якобы инвестирует в независимые исследования и разработку своих чипов.

Tensor G5 станет первым чипом для смартфонов от Google, разработанным независимо. Все предыдущие чипы Tensor, использованные Google в устройствах Pixel, были адаптированы от Samsung. В отличие от них, Tensor G5 получит новую архитектуру ядер, что значительно улучшит его производительность. Этот шаг не только позволит решить некоторые проблемы с чипами Tensor, но и даст Google больше контроля над своими продуктами.

Согласно отчетам, Google не только выиграет от повышенной энергоэффективности чипов Tensor, но и сможет обеспечить более эффективное использование искусственного интеллекта на устройствах Pixel с новым чипом.