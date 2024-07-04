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Niko4123
Google: Сброс до заводских настроек приводит к блокировке некоторых телефонов Pixel
Компания признал проблему, но исправление все еще ожидается.

Проблема затрагивает Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel 6a. Все три телефона работают под управлением системы Tensor первого поколения (SoC) от Google. Телефоны Pixel на базе других чипов не испытывают никаких проблем после июньского OTA - обновления, которое появилось на большинстве устройств Pixel. После этого обновления владельцы серии Pixel 6 сообщили, что сброс настроек телефона к заводским приводит к появлению сообщения об ошибке при перезагрузке, и похоже сейчас нет никакого способа исправить это.

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После сброса затронутые телефоны загружаются только с сообщением об отсутствии файла "tune2fs". Ваши единственные варианты: снова выполнить сброс настроек (что не работает) или перезагрузить телефон (что также не работает). У большинства людей с этими телефонами гарантийный срок уже давно прошел, поэтому у них нет возможности обратиться за помощью. Даже у людей с действующими гарантиями часто возникают проблемы с поддержкой Google, поэтому вы можете себе представить, насколько неприятной была эта проблема.

Это заняло несколько дней, но сайт поддержки Google признал проблему. Команда Pixel работает над исправлением ситуации, но тем временем Google предложил несколько потенциально полезных предложений. Google утверждает, что у вас все равно будет возможность сбросить настройки Pixel 6, если вы оставите его в покое хотя бы на 15 минут после перезагрузки. Однако мы настоятельно рекомендуем вам не рисковать. Google также сообщает, что вы можете выполнить сброс настроек до установки последней версии OTA-обновления, но это полезно только в том случае, если вы намеренно игнорировали уведомление об обновлении в течение нескольких недель.

Усилия Google вероятно приведут к исправлению этой ошибки, но о сроках можно только догадываться. Единственный совет Google тем, у кого заблокированы Pixel - следить за страницей поддержки. Представитель службы поддержки отмечает, что инженеры определили основную причину, поэтому ждать не придется слишком долго.

#google #pixel
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