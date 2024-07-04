Не исключено появление в Galaxy Watch 7 измерения уровня глюкозы в крови

На следующей неделе в Париже состоится мероприятие Unpacked 2024, где будет представлен ряд продуктов Samsung. В первую очередь речь идёт о складных смартфонах, но и смарт-часам следующего поколения уделяется немало внимания. В них должны применяться алгоритмы искусственного интеллекта и будет улучшено отслеживание состояния организма.

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Новый датчик сможет фиксировать первые признаки сердечного приступа. Помимо этого, не исключено появление контроля уровня глюкозы в крови. Анализ приложения Samsung Health показал в интерфейсе индекс конечных продуктов гликирования (AGEs). Пока это экспериментальная функциональность.

Индекс AGEs даст возможность отслеживать метаболическое здоровье и старение организма в простом виде. Повышенный уровень этого индекса может свидетельствовать о высоком уровне глюкозы. В первую очередь это полезная информация для пожилых людей. Неинвазивный метод мониторинга даст возможность выявлять признаки сердечного приступа, диабета, инсультов и прочих заболеваний. Если такой мониторинг действительно появится, Samsung может серьёзно пошатнуть позиции Apple в качестве лидера рынка смарт-часов.