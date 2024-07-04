Но южнокорейское законодательство по-умолчанию такого не позволяет

Как сообщает популярный ресурс DigiTimes, подразделение южнокорейской корпорации Samsung под названием Samsung Display планирует перевести своих сотрудников на 6-дневную 64-часовую рабочую неделю. По-умолчанию местное законодательство такого не позволяет, но компания уже подала запрос на индивидуальное разрешение в Министерство труда. В общем случае в Корее позволяется работать не более 52 часов в неделю – 40 стандартных и 12 сверхурочных.

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По мнению экспертов, такое решение Samsung Display связано с высокой конкуренцией на рынке OLED-матриц, а также необходимостью наращивания производства и увеличения доходов. Отмечается, что 2023 год стал для Samsung наименее прибыльным за прошедшие 10 лет, полупроводниковый же бизнес и вовсе оказался убыточным на 11 миллиардов долларов. Ранее в СМИ и в социальных сетях рассказывалось о бракованной партии OLED-дисплеев Samsung с повышенной зернистостью, которые использовались как во флагманских смартфонах компании, так и в новых планшетах iPad Pro от Apple. К счастью, браку оказался подвержен лишь небольшой процент матриц.