Модель базируется на v7 QLC V-NAND памяти.

Южнокорейская корпорация Samsung вслед за Solidigm презентовала твердотельный накопитель, впечатляющий своей высокой емкостью — 61.44 терабайта. Модель получила название BM1743. Какой в ней установлен контроллер, пока неизвестно, а вот по памяти информация есть. Компания использует чипы v7 QLC V-NAND собственного производства. Также производитель заявляет о максимальной скорости последовательного чтения на уровне 7200 МБ/с, а последовательной записи — 2000 МБ/с. При случайных операциях производительность SSD составляет 1.6 миллиона и 110 тысяч IOPS соответственно.

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SSD Samsung BM1743 поддерживает только четвертую версию интерфейса PCI-Express, но в компании уже заявили, что планируют выпуск обновленной модификации накопителя с поддержкой PCI-Express 5.0. Также в планах Samsung выпуск еще более емкого накопителя на 122.88 терабайта. Стоимость новинки пока не раскрывается, но, как предполагают эксперты, опираясь на стоимость похожей по характеристикам модели Solidigm, она составит примерно 3600-5000 американских долларов. Впрочем, накопитель корейской корпорации может оказаться несколько дороже из-за переплаты за бренд.