Почти 37 млн геймеров были онлайн в Steam одновременно

Игровой магазин Steam в очередной раз показал, насколько он популярен. Согласно статистике SteamDB, на сервере онлайн одновременно было 36 928 521 игрока. Официальные данные Steam показали значение 36 905 706 игроков. В обоих случаях это превосходит предыдущий рекорд середины марта нынешнего года, который составлял 36 354 393 человека.

В первую очередь причиной такого числа игроков является ведущаяся сейчас летняя распродажа. Большинство игр в магазине имеют хотя бы небольшие скидки, а некоторые подешевели на 95 %. Распродажа будет длиться до 11 июля, так что рекорд в очередные выходные может снова быть обновлён.

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В некоторых играх количество игроков увеличилось не по причине скидок. Например, на прошлой неделе Microsoft сообщила, что уберёт игру Forza Horizon 4 из цифровых магазинов 15 декабря. Вместе со скидкой в 80% это вызвало значительный прирост интереса к игре.

Ставшая хитом в начале года игра Palworld получила первое крупное обновление. В начале недели в неё играли более 31 000 человек одновременно, а в выходные — свыше 140 000.

Также в Steam появилась возможность записывать игровой процесс, редактировать его и делиться с другими геймерами. Это работает даже на портативной игровой консоли Steam Deck.