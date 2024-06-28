Гонки Forza Horizon 4 ещё далеко не устарели

На этой неделе компания Microsoft и издатель Playground Games сообщили, что гоночная игра Forza Horizon 4 будет убрана из продажи в цифровых магазинах Xbox и Steam. Это произойдёт 15 декабря, поскольку сроки лицензирования подходят к концу. Вместе со скидкой на игру эта новость привлекла к ней внимание геймеров, если смотреть на статистику магазина Steam.

Эта статистика показывает, что в четверг в игру вошли свыше 70000 геймеров. С момента релиза игры в Steam в марте 2021 года это рекордный показатель. В рейтинге популярных игр на Steam Forza Horizon 4 поднялась на 16-е место.

реклама

Microsoft уменьшила стоимость трёх версий игры в магазине Steam на 80%. В результате стандартная версия вышла на 1-е место по продажам, но скидка завершается в пятницу.

Эта игра впервые была представлена на консолях Xbox в 2018 году. Ранее из продажи были убраны все дополнения к ней, включая наборы автомобилей, расширения и карту сокровищ. 22 августа будут удалены некоторые достижения в игре на платформе Xbox.

Купившие игру в Steam и Xbox Store смогут скачивать её и после 15 декабря. Многопользовательские серверы также продолжат работу. Ничего не помешает поиграть и обладателям игры на дисках.

Последней версией в этой серии сейчас является Forza Horizon 5, куда разработчик продолжает приносить новый контент.