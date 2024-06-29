Классическое соединение клавиатуры и мыши более не является доминирующим.

В последнее время Valve воздерживалась от выпуска контроллеров, лишенных встроенных экранов. Однако неожиданным шагом стало сотрудничество с японской компанией Hori, производящей игровое оборудование, для выпуска нового контроллера, оснащенного кнопкой Steam. Это событие заставляет задуматься, почему компания, занимающая ключевую позицию в игровом ландшафте ПК, одобряет важность контроллеров, потенциально оспаривая давнее господство клавиатуры и мыши.

Это сотрудничество отражает эволюцию игрового ландшафта ПК в сторону повышения портативности. Рекламные решения Valve подчеркивают такую тенденцию. С момента выхода оригинального контроллера Steam в 2014 году Valve не выпускала никаких обновлений. Теперь компания Hori представила новый геймпад Horipad для Steam, совместимый как с проводным, так и с беспроводным соединением Bluetooth и оснащенный многими из тех же кнопок, что и Steam Deck.

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Хотя этот контроллер имеет логотип Valve и оптимизирован для игр в Steam, он не дотягивает до необходимого уровня в нескольких существенных областях. В нем отсутствуют такие функции, как звуковой сигнал, разъем для наушников и трекпад. Контроллер включает в себя два задних лепестка и две программируемые кнопки, расположенные под нижним джойстиком, что на две кнопки меньше по сравнению со Steam Deck.

Horipad, цена которого составляет около 50 долларов, будет доступен исключительно в Японии этим летом, а о западном релизе пока не сообщается. Несмотря на приемлемую цену, те, кому нужны более продвинутые функции, будут вынуждены искать лучшие альтернативы. Согласно недавно опубликованной статистике Valve, среднесуточное использование контроллеров в Steam выросло с 5% в 2018 году до 15%.

Однако эта статистика требует контекста. В 2018 году Valve зафиксировала пик в 18,5 млн одновременных пользователей, который вырос до 33 млн к 2023 году. Такой значительный рост числа игроков говорит о притоке разнообразных геймеров, некоторые из которых могут предпочесть контроллеры традиционным мышке и клавиатуре.