В линейке Pixel 9 также ожидаются экраны Samsung M14 OLED

Согласно последней информации, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max могут быть выпущены с самыми современными OLED-панелями Samsung M14. Их появление ожидается также в смартфонах серии Google Pixel 9.

Стандартные аппараты iPhone 16 и iPhone 16 Plus, вероятно, будут использовать более старые экраны M12. В обоих случаях поставщиком является компания Samsung.

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В двух старших моделях Apple планируется использовать дисплеи LTPO. В обозначении M14 буква означает набор используемых материалов. Чем выше число, тем выше качество этих материалов, что продлевает срок службы экранов и увеличивает максимальную яркость.

Что касается аппаратов Google, новые панели могут быть включены в состав всех трёх смартфонов: Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. В этом плане Google превзойдёт Apple, которая сэкономит на двух младших моделях.

Кроме того, Google выпустит свои смартфоны раньше, чем Apple. Это означает, что потенциальные покупатели смогут оценить качество экранов и принять решение, стоит ли покупать новые модели ради них.