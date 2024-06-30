Apple изучает возможность внедрения новой технологии, которая значительно упростит процесс замены аккумулятора в iPhone без использования пинцета. Предполагается, что данная функция может быть представлена уже в одной из моделей iPhone этого года.

Компании постоянно ищут способы улучшить свои устройства, и Apple не является исключением. Недавно появились сведения о том, что Apple работает над новой технологией, которая позволит пользователям более просто и удобно заменять батарею в своих iPhone.

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Согласно сообщениям, Apple исследует новый метод, который позволит упростить процесс замены аккумулятора в будущих моделях iPhone. Текущие модели смартфонов Apple оснащены батареями, покрытыми фольгой и удерживаемыми на месте клейкими полосками. Это означает, что пользователям приходится использовать пинцет, чтобы извлечь батарею из корпуса телефона, что является сложным и неудобным процессом. Подробнее об этом описано на странице поддержки Apple.

Нас сайте 9to5Mac появилась информация, что компания из Купертино, по-видимому, разрабатывает технологию "электрически индуцированного адгезионного отсоединения", которая позволит пользователям просто извлекать батарею, подавая на нее небольшой электрический заряд. Это значительно упростит и ускорит процесс замены аккумулятора.

Согласно отчету, Apple также рассматривает возможность заключать будущие батареи iPhone в металл, а не в фольгу, что позволит новой технологии "выбивать" батарею из корпуса телефона. Хотя это может быть проще, чем пытаться вытащить батарею вручную, компания, как сообщается, по-прежнему будет рекомендовать пользователям обращаться к специалистам для замены аккумулятора.

Интересно, что Apple, как утверждается, планирует оснастить одну из моделей iPhone 16 серии более легко заменяемыми батареями, а в следующем году данная технология может быть представлена во всей линейке. Это может стать ответом компании на новые правила Европейского Союза, которые потребуют использования съемных аккумуляторов в электронных устройствах.