Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Apple разрабатывает новую технологию для упрощения замены батарей iPhone
Apple изучает возможность внедрения новой технологии, которая значительно упростит процесс замены аккумулятора в iPhone без использования пинцета. Предполагается, что данная функция может быть представлена уже в одной из моделей iPhone этого года.

Компании постоянно ищут способы улучшить свои устройства, и Apple не является исключением. Недавно появились сведения о том, что Apple работает над новой технологией, которая позволит пользователям более просто и удобно заменять батарею в своих iPhone.

реклама

Согласно сообщениям, Apple исследует новый метод, который позволит упростить процесс замены аккумулятора в будущих моделях iPhone. Текущие модели смартфонов Apple оснащены батареями, покрытыми фольгой и удерживаемыми на месте клейкими полосками. Это означает, что пользователям приходится использовать пинцет, чтобы извлечь батарею из корпуса телефона, что является сложным и неудобным процессом. Подробнее об этом описано на странице поддержки Apple.

Нас сайте 9to5Mac появилась информация, что компания из Купертино, по-видимому, разрабатывает технологию "электрически индуцированного адгезионного отсоединения", которая позволит пользователям просто извлекать батарею, подавая на нее небольшой электрический заряд. Это значительно упростит и ускорит процесс замены аккумулятора.

Согласно отчету, Apple также рассматривает возможность заключать будущие батареи iPhone в металл, а не в фольгу, что позволит новой технологии "выбивать" батарею из корпуса телефона. Хотя это может быть проще, чем пытаться вытащить батарею вручную, компания, как сообщается, по-прежнему будет рекомендовать пользователям обращаться к специалистам для замены аккумулятора.

Интересно, что Apple, как утверждается, планирует оснастить одну из моделей iPhone 16 серии более легко заменяемыми батареями, а в следующем году данная технология может быть представлена во всей линейке. Это может стать ответом компании на новые правила Европейского Союза, которые потребуют использования съемных аккумуляторов в электронных устройствах.

#apple #iphone #батарея #замена аккумулятора
+
Написать комментарий (0)
Новые требования Евросоюза заставляют Apple упростить процесс замены аккумулятора в смартфоне
Huawei разрабатывает энергоэффективные ядра Taishan для новых чипов Kirin
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
7
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
7
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
6
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
2
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
4
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
4
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
14
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
5
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
1
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
В России испытали импортозамещающую машину для проведения взрывных работ
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
15
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
33
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
166
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
11
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
+
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
2

Сейчас обсуждают

Михаил Миронов
14:18
Конечно не имеет и к Турции тоже. Кто выкопал, того и море.а тут на тебе кацапы позарились вместе с немкой Катей.
Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
Китя
14:17
Ну зачем так. в реале КНДР приедут со своей артиллерией. и будут испытывать. Артиллерия КНДР лучшая в мире Гугл в помощь. Представляю какой будет шквальный огонь.
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
Mosga
14:14
Неплохо для ЦОДов. Не гравитон, конечно (там уже 96 ядер, а ddr5 ещё в предыдущем поколении был - хорошая ПСП это просто обязательно для таких серверных многоядерников). Но подход правильный.
Рядом с электромобильным заводом Tesla в Берлине нашли 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой
Руслан К
14:14
Любой девайс занимается разведкой.
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
Китя
14:11
У тебя кроме тряпки в заде нет ничего и то скоро эту тряпку заберут, и в будущем страны 404 не будет. она и так каждый день сужается.
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
Легенда
14:10
ку гайс . наверняка меня потеряли? я тут. прохожу потихоньку кибер панк . на ультрах в 2к. пс. прохожу не спеша , наслаждаюсь красивейшей графикой на ультрах. еле завалил железяку ( жирная по защит...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Karmichael
14:01
Лучше бы ты взял 7600, и перестал бы уже писать тут чушь
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Александр Селезнев
14:01
Ну и нахер не надо, купил себе вчера Poco X6 Pro, пользуюсь с удовольствием. Камера лучше, аккумулятор больше мАч, оперативка больше ГБ, и, что интересно, цена то меньше)
С 1 сентября 2025 года в РФ могут запретить продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки Apple
Hivi77
13:59
А новый осилит 65 лет эксплуатации?
На Волжской ГЭС в рамках масштабной модернизации заменят генератор, который там работает с 1959 года
Китя
13:58
Главное все идет по плану каждый день идет освобождения от нацизма. это же хорошо.
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем