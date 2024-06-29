Следующее поколение iPhone 16 обещает стать значительным обновлением, предложив новый дизайн и улучшенную производительность

Новый iPhone 16 от Apple обещает значительное обновление по сравнению с текущими моделями, особенно в отношении дизайна и производительности. Недавно был опубликован видеоролик, демонстрирующий детали дизайна iPhone 16, который обеспечивает представление о внешнем виде устройства.

Видео показывает новое вертикальное расположение камеры на задней панели, которое будет похоже на iPhone X, но с более крупными датчиками. Также можно заметить, что устройство имеет более крупный корпус камеры с встроенным микрофоном. Вспышка на устройстве будет расположена снаружи корпуса.

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Кроме расположения камеры, на видео также виден вырез под кнопкой захвата, которая, предположительно, будет добавлена для функций съемки видео. Эта кнопка будет емкостной и будет на всех моделях iPhone 16. Похоже, Apple также заменит переключатель звука на кнопку действия, аналогичную той, что присутствовала на моделях iPhone 15 Pro. Дополнительная кнопка, расположенная над кнопками регулировки громкости, также видна на видео.

Ключевым обновлением iPhone 16 будет улучшенный чип A18, который будет работать с новыми функциями Apple Intelligence в iOS 18.