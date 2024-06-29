Программная поддержка платформы Android продолжает совершенствоваться

Ещё не так давно среди мобильных устройств аппараты iPhone были безоговорочными лидерами по продолжительности и частоте получения программных обновлений. В последние годы всё больше смартфонов разной ценовой категории на операционной системе Android получает всё более длительную поддержку. Естественно, в первую очередь это относится к наиболее дорогим моделям, а среди бесчисленного количества бюджетных смартфонов ситуация не такая благополучная. Производящая процессоры для них компания Qualcomm постарается помочь с этим.

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Процесс выпуска обновлений связан с используемым в устройстве процессором. Разработчик процессора должен продолжать его поддержку, и у большинства дешёвых аппаратов поддержка заканчивается раньше, чем у дорогих. Даже в верхней ценовой категории поддержка не всегда длительная. Только несколько производителей каждый месяц выпускают обновления безопасности.

Старший вице-президент и генеральный менеджер по мобильным устройствам Qualcomm рассказал, что компания работает над упрощением процесса обновления для производителей устройств. По его словам, этот процесс является дорогим и сложным. В сотрудничестве с Google и производителями устройств Qualcomm работает над изменением структуры встроенного кода с целью улучшения механизма обновления. Подробнее об этих изменениях будет рассказано до конца года. Не исключено, что это произойдёт в октябре на ежегодном мероприятии Snapdragon Summit на Гавайях.