Также новинка имеет ёмкую батарею и основную камеру на 8 Мп.

Производитель Vivo представил новую модель своего планшета, получившую название Vivo Pad 3, раскрыв спецификации новинки и цены разных версий, сообщается в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Планшет Vivo Pad 3 оснащается производительной SoC Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, LCD-экраном с диагональю 12.05 дюйма, разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 600 нит, ОЗУ LPDDR5X до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 для версии объёмом 128 ГБ, а также UFS 4.0 для 256 или 512 ГБ.

Новинка снабжена 8-Мп камерой на задней панели, оснащённой светодиодной вспышкой, и 5-Мп селфи-камерой. Питается устройство от батареи на 10 000 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки, мощность которой составляет 44 Вт.

Кроме того, новая модель имеет систему из 6 динамиков, мощную систему охлаждения, разъём USB 3.2 Gen 1, поддерживает Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Функционирует новинка на OriginOS 4, основанной на Android 14. Модель представлена в следующих цветовых решениях — фиолетовом (Thin Purple), голубом (Spring Tide Blue) и сером (Cold Star Grey).

Стоимость Vivo Pad 3 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 2499 юаней (345 долларов, 29 500 рублей), 8 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней (385 долларов, 33 000 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ — 3099 юаней (425 долларов, 36 600 рублей), 12 ГБ + 512 ГБ — 3399 юаней (465 долларов, 40 100 рублей).