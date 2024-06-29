Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлен планшет Vivo Pad 3 с чипом Snapdragon 8s Gen 3, 12.05-дюймовым экраном и до 12 ГБ ОЗУ
Также новинка имеет ёмкую батарею и основную камеру на 8 Мп.

Производитель Vivo представил новую модель своего планшета, получившую название Vivo Pad 3, раскрыв спецификации новинки и цены разных версий, сообщается в материале сайта Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Планшет Vivo Pad 3 оснащается производительной SoC Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, LCD-экраном с диагональю 12.05 дюйма, разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 600 нит, ОЗУ LPDDR5X до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 для версии объёмом 128 ГБ, а также UFS 4.0 для 256 или 512 ГБ.

Новинка снабжена 8-Мп камерой на задней панели, оснащённой светодиодной вспышкой, и 5-Мп селфи-камерой. Питается устройство от батареи на 10 000 мА·ч, поддерживающей технологию быстрой зарядки, мощность которой составляет 44 Вт.

Кроме того, новая модель имеет систему из 6 динамиков, мощную систему охлаждения, разъём USB 3.2 Gen 1, поддерживает Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. Функционирует новинка на OriginOS 4, основанной на Android 14. Модель представлена в следующих цветовых решениях — фиолетовом (Thin Purple), голубом (Spring Tide Blue) и сером (Cold Star Grey).

Стоимость Vivo Pad 3 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 2499 юаней (345 долларов, 29 500 рублей), 8 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней (385 долларов, 33 000 рублей), 12 ГБ + 256 ГБ — 3099 юаней (425 долларов, 36 600 рублей), 12 ГБ + 512 ГБ — 3399 юаней (465 долларов, 40 100 рублей).

#vivo pad 3
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Планшет Vivo Pad 3 будет оснащён Snapdragon 8s Gen3 и батареей ёмкостью 10 000 мАч
Планшет iQOO Pad 2 Pro будет оснащён новейшим чипсетом Dimensity 9300 Plus
В базе данных сертификации 3C Китая были обнаружены три новых планшета Vivo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
6
ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
10
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
1
Стали известны все новшества дизайна iPhone 16, в том числе кнопка Capture и расположение камер
+
В море на испытания вышла обновлённая АПЛ "Иркутск", способная использовать гиперзвуковые "Цирконы"
+
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по украинским аэродромам, на которых будут размещаться F-16
2
Российский электромобиль «Атом» будет стоить не больше 4 млн рублей, продавать его будут только через онлайн-платформу
2
CD Projekt RED рада, что ей больше не надо работать над своим движком REDengine
10
В США создали сверхэффективный титаново-сапфировый лазер на чипе
3
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
2
Представлен планшет OnePlus Pad Pro с рекордной для Android производительностью
+
В России дефицит рабочих — компания из Самары предлагает зарплату в 400 000 рублей, а желающих нет
8
В Ростове запущена линия импортозамещающего производства деталей подшипников
2
Южнокорейское издание сообщает о провальных испытаниях баллистической ракеты КНДР
1
В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС
+
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
+
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
+
В пункт управления дронами ВСУ прилетела бомба ФАБ-1500, габаритами похожая на небольшой самолет
1

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
10
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
16
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
24
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
257
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
9
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
2
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
2
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
21
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8

Сейчас обсуждают

Виктор Волынкин
13:48
Лицо города выстроено ещё 300-250 лет назад! И статус города определяется не небоскрёбами, а уровнем жизни людей, налогоплательщиков, граждан!
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
Виктор Волынкин
13:47
Питеру и его жителям не нужен, а подрядчикам и распильжика таки да. Вот уж престиж подымем в европах! Меняемся небоскрёбами а не уровнем жизни населения! Это таки да. Буржуи своего не упустят!
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
Виктор Волынкин
13:45
Таки это дело выгодно только застройщику и заказчику. Первый до ума не довели. Деньги некуда девать? В эти небоскребы закипают очередные миллиарды. А нам Губер поет какие замечательные станции метро б...
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
Форзик Лютый
13:40
У меня это 50/50. В какие-то игры удобнее с геймпадом (имею Dualsense, вообще топ за свои деньги), в какие-то с клавомыши, причём чаще - в руках держу именно геймпад, так как люблю симуляторы. И спо...
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
Джейсон Стэйтем
13:34
Автор ты что употребляешь? НАДЕЮСЬ руководство этого сайта читает комментарии на статьи и сами статьи. Пусть грамотный и разбирающийся в компьютерном железе человек, проверит эту вашу "статью" на несо...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Argun
13:33
Хбокс и Амазон это гиганты -они как каток сметут все остальное...
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
linux4ever
13:32
Что-то мне подсказывает, что RTX 4090 с Q6600 даже не запустится.
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
ЧВК Вагнер 1
13:30
Стадо предателей в МО и правительстве мешают решительным действиям . Их капитал и дети за бугром , этим все сказано .
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
Владимир Кривошеев
13:26
Почему наша нынешняя жизнь должна зависеть от людей в кюстюмчиках? Мы же великий народ... Мы сами можем строить свое будущее. Нам ненужны какие-то указы. А тот факт, что люди страдают от всякой ереси,...
Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности детей в Интернете
Артём Николаев
13:22
В статье речь о регулировании криптодобычи. Это не рубль. И что мешало раньше обходить санкции в рублях? Может потому, что он нафиг никому не упёрся? Крипта это прежде всего децентрализация и отсутств...
Банк России предложил ускорить интеграцию криптовалюты в систему взаиморасчетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем