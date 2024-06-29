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Появились сведения о GPU следующего поколения Intel Battlemage BMG-G31 с 32 ядрами Xe2
Новое поколение видеокарт Intel всё ближе к релизу

Информация от портала Intel Design-iN Tools рассказала, что видеокарты следующего поколения Intel Battlemage на архитектуре Xe2 будут выпускаться с высокопроизводительным графическим процессором BMG-G31. Новая архитектура должна обеспечить прирост производительности на 50% по сравнению с нынешними картами Alchemist Xe1. Будут и другие улучшения и расширенные функциональные возможности. Новые карты ожидаются уже в ближайшие месяцы, но пока Intel не распространяется об этом. В настоящее время компания занята подготовкой к релизу новых процессоров Lunar Lake со встроенной графикой Xe2.

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Тем временем, тестирование чипа Battlemage BMG-G31 уже ведётся. Описание «PTT Engagement - BGA3283-BMG-G31 VRTT Interposer - Prototypes» говорит об упаковке BGA 3283. Это наводит на мысль об увеличении его размера.

Инсайдер @SquashBionic в Twitter рассказал о наличии 32 ядер Xe2 и графической памяти предыдущего поколения GDDR6, что означает наличие 4096 ALU. Это напоминает нынешний флагманский чип ACM-G10 в составе видеокарты Arc A770. Будет поддерживаться PCIe Gen5 при совместимости со стандартами предыдущего поколения.

Анонс нового поколения карт ожидается на мероприятии Innovation, а появление на прилавках — в конце года или в начале следующего. Ранее это произойдёт в виде встроенной графики в процессорах Lunar Lake. Первые бенчмарки уже показали здесь значительный прирост производительности.

#intel #видеокарты
Источник: wccftech.com
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